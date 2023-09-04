Москва, 4 сентября, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 сентября в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду на то, что в ближайшее время будут завершены переговоры по созданию в Турции газового хаба.

Kremlin.ru Владимир Путин

Появление хаба позволит сделать ситуацию в энергетике более стабильной, подчеркнул Путин.

«Мы продвинулись, и я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной», — сказал глава российского государства.

Кроме того, российский лидер указал на уверенное движение и договорённости Москвы и Анкары в энергетической сфере.

«Достигнуты договорённости между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года Владимир Путин предложил создать в Турции хаб по поставкам газа в Европу. Он отметил, что этим путём можно будет прокачивать и то голубое топливо, которое восполнит утраченные объемы транзита через взорванные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган одобрил эту идею. В июле Путин отметил, что стороны уже занялись созданием необходимой электронной торговой площадки по продаже природного газа.