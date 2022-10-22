Анкара, 22 октября, 2022, 19:47 — ИА Регнум. С газовым хабом в Турции связывают надежды за рубежом. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии ряда объектов в провинции Малатья.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды [за рубежом]», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Москве и Анкаре даны поручения о проведении консультаций по инициативе строительства газового хаба в Турции.