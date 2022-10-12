Москва, 12 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил сделать основным пунктом маршрута поставок российского природного газа в Европу Турцию, создав там крупный газовый хаб.

Владимир Путин

«По «Турецкому потоку» транзитируется сейчас в Европу 14 млрд куб. метров газа. Не такой уж большой объём, но приличный. Утраченный объём транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, мы могли переместить в регион Чёрного моря. И сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы», — сказал Путин 12 октября в ходе выступления на «Российской энергетической неделе».

По его словам, это можно сделать, если в поставках будут заинтересованы российские партнёры.

Также Путин прокомментировал введение потолка цен на закупки российских энергоресурсов. В частности, такие санкции включены в восьмой пакет антироссийских мер Евросоюза. Президент отметил нерыночный характер этих решений и заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб.