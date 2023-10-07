СМИ узнали, сколько боевиков ХАМАС проникло в Израиль
Haaretz: в Израиль в субботу проникли до 300 боевиков ХАМАС
Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 21:22 — ИА Регнум. СМИ назвали число вторгшихся 7 октября на территорию Израиля боевиков группировки ХАМАС. Их оказалось до 300 человек, ещё несколько десятков до сих пор остаются на территории страны, сообщило издание Haaretz.
«От 200 до 300 боевиков ХАМАС проникли в Израиль в субботу утром, причём десятки всё ещё скрываются на израильской территории», — говорится в статье.
Отмечается, что сейчас боевики держат под контролем несколько населённых пунктов и аванпостов израильской армии, где самих израильских военных держат в заложниках. Официальные данные об их количестве не разглашаются.
Как сообщало ИА Регнум, движение ХАМАС ранним утром 7 октября обстреляло Израиль десятками ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о проникновении на территорию страны на фоне этого боевиков из сектора Газа и объявила о «готовности к войне». Вскоре израильская сторона начала наносить ответные удары, самолёты ВВС Израиля ударили по 21 объекту ХАМАС. Один из ударов по зданию ХАМАС попал в прямой эфир телеканала Al Jazeera.
Позднее в Сети появились видео очередного запуска ракет с территории сектора Газа. По данным издания The Times of Israel, обстрелу подвергся Тель-Авив и его окрестности. В городе работает воздушная тревога, слышатся взрывы.