Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 21:22 — ИА Регнум. СМИ назвали число вторгшихся 7 октября на территорию Израиля боевиков группировки ХАМАС. Их оказалось до 300 человек, ещё несколько десятков до сих пор остаются на территории страны, сообщило издание Haaretz.

Андрей Широков/ТАСС

«От 200 до 300 боевиков ХАМАС проникли в Израиль в субботу утром, причём десятки всё ещё скрываются на израильской территории», — говорится в статье.

Отмечается, что сейчас боевики держат под контролем несколько населённых пунктов и аванпостов израильской армии, где самих израильских военных держат в заложниках. Официальные данные об их количестве не разглашаются.

Как сообщало ИА Регнум, движение ХАМАС ранним утром 7 октября обстреляло Израиль десятками ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о проникновении на территорию страны на фоне этого боевиков из сектора Газа и объявила о «готовности к войне». Вскоре израильская сторона начала наносить ответные удары, самолёты ВВС Израиля ударили по 21 объекту ХАМАС. Один из ударов по зданию ХАМАС попал в прямой эфир телеканала Al Jazeera.

Позднее в Сети появились видео очередного запуска ракет с территории сектора Газа. По данным издания The Times of Israel, обстрелу подвергся Тель-Авив и его окрестности. В городе работает воздушная тревога, слышатся взрывы.