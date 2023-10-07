Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Израильские истребители нанесли удары по двум высотным башням в секторе Газа, которые использовались палестинским движением ХАМАС для размещения военных объектов, сообщили 7 октября в пресс-службе армии страны.

Ilia Yefimovich/dpa/globallookpress

«Террористическая организация ХАМАС намеренно размещает свои военные активы в самом сердце гражданского населения в секторе Газа», — говорится в сообщении, размещённом в Х (бывшая Twitter).

В заявлении также говорится, что перед ударом армия обороны Израиля предупредила жителей здания и попросила их эвакуироваться.

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Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС совершило массированный ракетный обстрел территории Израиля, выпустив десятки ракет. В Израиле заявили, что после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне».

В результате атаки в Израиле погибли 22 человека, более сотни получили ранения. По данным министерства здравоохранения Палестины, в секторе Газа погиб 161 человек, ещё 931 получил ранения.

Позднее ХАМАС нанесло удар по второй крупнейшей электростанции Израиля.

Самолёты ВВС Израиля ударили также по 17 военным объектам и четырём оперативным командным центрам ХАМАС.