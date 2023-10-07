Варшава, 7 октября, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Варшава потребовала от Киева не приостановить, а отозвать жалобу, поданную Украиной во Всемирную торговую организацию (ВТО) на фоне заявлений Польши о запрете ввоза зерна из этой страны. Такой ультиматум главе киевского режима Владимиру Зеленскому поставил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, сообщил интернет-портал RMF24.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Мы требуем отозвать жалобу, поскольку она не обоснована и абсурдна», — пояснил министр.

Он выразил недоумение из-за жалоб Киева на стремление Варшавы помочь польскому фермеру. Телус также добавил, что польская сторона пока не получила подтверждения от ВТО о том, что Украина решила приостановить рассмотрение жалобы.

О том, что Украина приостановила рассмотрение жалоб во Всемирной торговой организации (ВТО) против Польши, Словакии и Венгрии, запретивших ввоз украинского зерна, и работает над комплексным решением зернового спора, 5 октября заявил замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года, несмотря на решение Еврокомиссии не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины, власти Польши, Словакии и Венгрии самостоятельно продлили эти ограничения. Якобы транзитное зерно оседает в ЕС, что приводит к падению доходов местных фермеров, отметили представители властей этих стран.

Киев обжаловал эти действия в ВТО. Экс-премьер-министр Словакии, глава оппозиционной партии Smer Роберт Фицо назвал такие действия верхом наглости Киева и указал на несостоятельность этой страны в качестве партнёра. В Варшаве этот шаг Украины также вызвал недовольство.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления на Генассамблее ООН обвинил Польшу в «подыгрывании» Москве, после чего посла Украины в Варшаве вызвали в МИД Польши. В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда отменил встречи с Зеленским, запланированные на 78-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН. Официальной причиной назвали изменение расписания польского лидера. После этого, во время выступления на ГА, Дуда сравнил Украину с утопающим, который тащит на дно того, кто его спасает, и заявил, что Польша в этой ситуации будет действовать в своих интересах.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус 18 сентября заявил, что если Украина будет продолжать поставлять своё зерно на рынок Польши, Варшава заблокирует её попытку вступить в ЕС. Он подчеркнул необходимость направлять его в нуждающиеся страны, а не в Европу и не конкретно в Польшу.