Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Встречу президента Польши Анджея Дуды с Владимиром Зеленским отменили из-за изменений в расписании главы польского государства, сообщило местное издание Rzeczpospolita во вторник, 19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Анжей Дуда

«На 78-й сессии Генассамблеи ООН должна была состояться встреча Владимира Зеленского и Анджея Дуды. Однако президент Польши сообщил, что из-за изменения расписания других заседания мероприятие исключили из повестки дня», — говорится в сообщении издания.

Источник отметил, что в рамках этой встречи стороны должны были обсудить возникшую между Польшей и Украиной напряжённости на фоне продления эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию со стороны Польши.

Напомним, что после того, как Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки украинского зерна в ЕС, Словакия, Венгрия и Польша ввели собственные ограничения в отношении Украины. Позднее из-за запрета на экспорт зерна Киев подал иски к Братиславе, Будапешту и Варшаве во Всемирную торговую организацию.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября глава Министерства сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш по итогам заседания в Брюсселе заявил о готовности Братиславы защищать в ВТО запрет на ввоз зерна с Украины.