Варшава, 20 сентября, 2023, 15:48 — ИА Регнум. МИД Польши вызвал посла Украины Василия Зварыча после слов киевского лидера Владимира Зеленского о «некоторых друзьях», отказавшихся покупать украинское зерно. Об этом стало известно 20 сентября.

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

«20 сентября в срочном порядке в МИД был вызван посол Украины в Польше В. Зварыч», — говорится в сообщении ведомства.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский передал дипломату «решительный протест польской стороны по отношению к формулировкам» Зеленского.

Выступая во вторник на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он снова обвинил Россию в якобы использовании продовольствия и энергетики в качестве оружия. Он также с обидой упомянул «некоторых друзей», отказавшихся от покупки украинского зерна в ущерб своим фермерам. Не называя конкретных стран, он обвинил их в фальшивой солидарности и подыгрывании Москве.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября после того, как Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки украинского зерна в ЕС, Словакия, Венгрия и Польша ввели собственные ограничения в отношении Украины. Согласно данным украинской таможни, эмбарго на ввоз овощей и фруктов может стоить Польше до девяти миллионов долларов в месяц. За последние восемь месяцев Украина импортировала из Польши сельскохозяйственных товаров на общую сумму более $69 млн. Киев 18 сентября подал во Всемирную торговую организацию иски к Варшаве, Будапешту и Братиславе из-за запрета на ввоз украинского зерна. Замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка 20 сентября заявил, что Украина введёт ответное эмбарго на импорт ряда польской сельскохозяйственной продукции, в частности лука, помидоров, яблок и капусты.

Комментируя тему, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 сентября заявил, что нынешним конфликтом дело не ограничится и что украинский режим будет демонстрировать свою манеру поведения дальше, становясь всё менее привлекательным для европейцев. Он добавил, что Москва внимательно наблюдает за развитием ситуации.