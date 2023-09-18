Варшава, 18 сентября, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Если Украина будет продолжать поставлять своё зерно на рынок Польши, Варшава заблокирует её попытку вступить в ЕС, заявил 18 сентября польский министр сельского хозяйства Роберт Телус, сообщил еженедельник Do Rzeczy.

«Мы хотим, чтобы это зерно пошло в страны, где его мало. Оно не идёт туда, оно идёт в Европу, а Европа хочет, чтобы оно шло только в Польшу», — сказал Телус.

Заявив, что для правительства Польши на первом месте находится соблюдение интересов польских фермеров, он назвал вполне естественным, что Киев продвигает свои интересы. Но и Варшаве не нужно отказывать в этом, отметил чиновник.

Он пояснил, что Варшава, блокируя поступление на свой рынок украинского зерна, просто соблюдает свои интересы. Он назвал эту меру необходимой, а также — одним из инструментов выстраивания возможности вступления Украины в ЕС.

Со своей стороны Польша, вступая в ЕС, столкнулась с жёсткими условиями. Киеву тоже надлежит согласиться на предъявленные ему требования.

«Если мы не создадим эти инструменты. В ЕС об этом говорят, что нужно создать условия для вступления Украины», — сказал чиновник в ответ на вопрос, может ли Варшава не согласиться на членство Украины в ЕС из-за зерна.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий потребовал от Европейской комиссии, в свете истечения 15 сентября запрета на ввоз украинского зерна, чтобы запрет продлили и чтобы украинская сельхозпродукция не попадала без ограничений на рынок.

Также за этот запрет выступают Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния — соседние с Украиной страны. Проблема с украинским зерном на рынках стран Восточной Европы возникла после того, как ЕК сняла ограничения с экспорта в ЕС украинского зерна. На рынки оно начало поступать на фоне подписанной в конце июля 2022 года зерновой сделки о разблокировке вывоза сельхозпродукции с Украины.

Остальные страны ЕС не поддерживают требований Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии. Больше всего эту инициативу критиковали во Франции и Германии.