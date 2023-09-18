Киев, 18 сентября, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Киев подал во Всемирную торговую организацию иски к Варшаве, Будапешту и Братиславе из-за запрета на ввоз украинского зерна. Об этом 18 сентября сообщило минэкономики Украины.

Александр Щербак/ТАСС

«В соответствии с договоренностью о правилах и процедурах разрешения споров Соглашения об учреждении ВТО Украиной поданы требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО», — говорится в сообщении первого заместителя премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко.

О том, что Украина собралась судиться со странами ЕС из-за продления зернового эмбарго, стало известно 18 сентября. Как сообщало ИА Регнум, замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев готовится принять ответные меры против экспорта Польшей фруктов и овощей и что стране важно доказать неправомерность действий указанных стран. Так, Словакия продлила запрет на четыре вида украинского зерна, Польша ввела дополнительные запреты на муку и корма, а Венгрия запретила экспорт 25 продуктов.

Как сообщалось 15 сентября, Европейская комиссия не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна, а Украина обязалась принять меры по предотвращению скачков объёмов поставок зерна в ЕС и представить к 18 сентября план действий по контролю экспорта зерна в Евросоюзе. Перед этим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 8 сентября, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки. Он также направил Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну украинского зерна и отметил, что если ЕК не продлит меру, власти Польши сделают это сами.

Запрет на экспорт украинского зерна в страны Восточной Европы — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию — Европейская комиссия ввела 2 мая 2023 года. Указанные страны самостоятельно прекратили ввоз украинской агропродукции, после чего киевский лидер Владимир Зеленский пригрозил международным арбитражным судом, если ЕС продлит эмбарго. Он обратился к ЕК, заявив о нетерпимости к нарушению соглашения об ассоциации и условий свободного рынка.

Профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв в беседе с корреспондентом ИА Регнум 8 сентября отметил, что Польша, делая ультимативные заявления, входит в серьёзную конфронтацию как с Еврокомиссией, которая может применить к Варшаве штрафные санкции, так и с Украиной.