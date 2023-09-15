Варшава, 15 сентября, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Польша продлит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии снять эмбарго. Об этом 15 сентября заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

«Мы продлим запрет, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии», — сказал Моравецкий.

Он добавил, что Варшава не будет слушать Брюссель или Берлин, подчеркнув, что эмбарго будет продлено, начиная с полуночи 16 сентября.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Европейская комиссия объявила, что не продлевает эмбарго на поставки украинского зерна в Евросоюз, который действовал до 15 сентября. В Еврокомиссии отметили, что Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объёмов поставок зерна в Евросоюз, а также к 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС.

12 сентября Моравецкий направил Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну украинского зерна. Он отметил, что если Еврокомиссия не продлит запрет, то власти Польши сделают это сами.