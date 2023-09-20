Дуда сравнил Украину с утопающим, тянущим спасателя на дно
Президент Польши Дуда сравнил поведение Украины с отчаянием утопающего
Варшава, 20 сентября, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Украина представляет опасность для Польши, так же как и утопающий для человека, пытающегося его спасти. Об этом на брифинге после выступления на Генеральной ассамблее ООН, комментируя спор по поводу украинского зерна, заявил президент Польши Анджей Дуда.
Таким образом он охарактеризовал нынешние отношения между Польшей и Украиной.
«Мы имеем дело с утопающим. Каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего, знает, что он чрезвычайно опасен и может утащить на глубину», ― пояснил польский лидер, слова которого привело «Польское агентство печати» (PAP).
Дуда отметил, что Украина оказалась в очень сложной ситуации, поэтому она хватается за всё, что может. В такой ситуации, чтобы не утонуть самой и иметь возможность поддержать Киев, Варшава должна действовать в собственных интересах, уверен польский президент.
Кроме того, он призвал Киев помнить, что Украина получает от Польши помощь.
Как отмечало ИА Регнум, отношения Польши и Украины в последнее время обострились. Одной из причин стал вопрос о запрете экспорта зерна с Украины в страны Восточной Европы. Несмотря на то, что Европейская комиссия 15 сентября не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна, Польша продлили ограничения на поставки зерна с Украины собственным решением.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки. 12 сентября он выдвинул Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну зерна с Украины. Он отметил, что если ЕК не продлит эту меру, то власти Польши сделают это сами.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что киевские власти не ожидали такого жёсткого решения со стороны соседней Польши по вопросу экспорта зерна. В ответ на это Украина на этой неделе введёт запрет на импорт ряда польской сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, Варшава пригрозила заблокировать попытку Украины вступить в ЕС, если Киев продолжит поставлять своё зерно на рынок Польши.
Также Польша отвергла предложения по ввозу зерновых, которые Украина выдвинула Европейскому союзу.
Кроме того, запланированную встречу президента Польши с главой киевской власти Владимиром Зеленским, которая должна была состояться в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН, отменили. Как заявил польский лидер, такое решение он принял из-за изменения расписания других заседаний.