Варшава, 20 сентября, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Украина представляет опасность для Польши, так же как и утопающий для человека, пытающегося его спасти. Об этом на брифинге после выступления на Генеральной ассамблее ООН, комментируя спор по поводу украинского зерна, заявил президент Польши Анджей Дуда.

TASS/EPA/MARCIN OBARA Анджей Дуда

Таким образом он охарактеризовал нынешние отношения между Польшей и Украиной.

«Мы имеем дело с утопающим. Каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего, знает, что он чрезвычайно опасен и может утащить на глубину», ― пояснил польский лидер, слова которого привело «Польское агентство печати» (PAP).

Дуда отметил, что Украина оказалась в очень сложной ситуации, поэтому она хватается за всё, что может. В такой ситуации, чтобы не утонуть самой и иметь возможность поддержать Киев, Варшава должна действовать в собственных интересах, уверен польский президент.

Кроме того, он призвал Киев помнить, что Украина получает от Польши помощь.

Как отмечало ИА Регнум, отношения Польши и Украины в последнее время обострились. Одной из причин стал вопрос о запрете экспорта зерна с Украины в страны Восточной Европы. Несмотря на то, что Европейская комиссия 15 сентября не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна, Польша продлили ограничения на поставки зерна с Украины собственным решением.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки. 12 сентября он выдвинул Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну зерна с Украины. Он отметил, что если ЕК не продлит эту меру, то власти Польши сделают это сами.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что киевские власти не ожидали такого жёсткого решения со стороны соседней Польши по вопросу экспорта зерна. В ответ на это Украина на этой неделе введёт запрет на импорт ряда польской сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, Варшава пригрозила заблокировать попытку Украины вступить в ЕС, если Киев продолжит поставлять своё зерно на рынок Польши.

Также Польша отвергла предложения по ввозу зерновых, которые Украина выдвинула Европейскому союзу.

Кроме того, запланированную встречу президента Польши с главой киевской власти Владимиром Зеленским, которая должна была состояться в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН, отменили. Как заявил польский лидер, такое решение он принял из-за изменения расписания других заседаний.