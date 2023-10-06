Москва, 6 октября, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили мастерскую крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотников Punisher и «Фурия» на Украине, сообщили 6 октября в Минобороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате ударов в том числе уничтожены мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов Punisher и «Фурия», — говорится в сообщении.

Российские военные в период с 29 сентября по 6 октября нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины.

В ведомстве добавили, что в результате этих ударов российские силы ликвидировали также склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp Вооружённых сил Украины (ВСУ). Помимо этого, российские бойцы уничтожили компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов.

В Минобороны также сообщили, что российские военные уничтожили пункты размещения украинских националистических формирований, а также иностранных наёмников и инструкторов.

Как сообщало 3 октября ИА Регнум, российские военные уничтожили цеха ремонта и восстановления украинской бронетанковой техники на территории бронетанкового завода в Харькове.

Минобороны России 1 октября показало кадры удара ракетным комплексом «Искандер» по пункту погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты киевской армии в Николаевской области.

Также 5 октября российские военные уничтожили склад боеприпасов украинской армии у Богдановки в Кировоградской области. В Минобороны сообщили, что российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и военной технике украинской армии в 107 районах.