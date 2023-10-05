Москва, 5 октября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склад боеприпасов украинской армии у Богдановки в Кировоградской области. Об этом 5 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В районе населённого пункта Богдановка Кировоградской области уничтожен склад боеприпасов и вооружения ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и военной технике украинской армии в 107 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября в Минобороны рассказали, что Вооружённые силы России уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ на купянском направлении. Также была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.

Ранее в этот же день стало известно, что российская армия уничтожила возле села Александро-Калиново (ДНР) бункер с тактической группой командования ВСУ «Соледар». В результате этого погибли около 50 офицеров старшего и высшего командного состава украинской армии и оказывавшие штабу техподдержку специалисты НАТО.