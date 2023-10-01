Москва, 1 октября, 2023, 04:35 — ИА Регнум. В Минобороны РФ показали, как успешно был разбит ракетным комплексом «Искандер» пункт погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты киевской армии в Николаевской области на Украине.

Militaryrussia.ru Ракетный комплекс «Искандер-М»

Отмечается, что разведчики ВС РФ обнаружили место погрузки эшелона с бронетехникой, предназначенной для отправки на передовую спецоперации.

«Координаты были оперативно переданы расчёту ракетного комплекса, который и нанёс высокоточный удар по эшелону», — пояснили в военном ведомстве.

ВСУ лишились более десятка единиц бронетехники, а также личного состава.

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Как сообщало ИА Регнум, ракетным ударом 30 сентября российские военные уничтожили скопление механизированной бригады ВСУ у города Курахово на донецком направлении. Были уничтожены бронированная автомобильная техника, боеприпасы, вооружение и личный состав украинской армии.

Австрийский полковник Маркус Райснер назвал количество танков Leopard, которых уже безвозвратно лишились ВСУ.

ВСУ пытались ночью эвакуировать подбитые российскими военными Западной группировки войск танки Leopard на купянском участке в зоне специальной военной операции.

Зимой киевский режим попытается нарастить силы и средства для совершения очередного рывка в следующем году, но он не принесёт успеха ВСУ. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.