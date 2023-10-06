Москва, 6 октября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. В период с 29 сентября по 6 октября Вооружённые силы России нанесли 14 групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом 6 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Пуск ракеты «Кинжал»

«В период с 29 сентября по 6 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что удары наносились по складам боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества; производственным цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику», а также по пунктам размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наёмников.

В результате ударов также были уничтожены мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных дронов Punisher и «Фурия», склады хранения реактивных снарядов для РСЗО HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября стало известно, что российская армия уничтожили возле села Александро-Калиново (ДНР) бункер с тактической группой командования ВСУ «Соледар». Удар был нанесён высокоточной бомбой ФАБ-1500УМПК.

В результате него погибли порядка 50 офицеров старшего и высшего командного состава украинской армии и специалисты НАТО, которые оказывали поддержку штабу. Несколько раненых направили в польский аэропорт Жешув для последующей эвакуации в западные клиники. В августе этот пункт управления ВСУ посещал глава киевского режима Владимир Зеленский.