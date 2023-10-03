Москва, 3 октября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили цеха ремонта и восстановления украинской бронетанковой техники на территории бронетанкового завода в Харькове. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе Минобороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В городе Харькове на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе Павлодара российские войска уничтожили цеха предприятия по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатки.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Минобороны России показало кадры удара ракетным комплексом «Искандер» по пункту погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты киевской армии в Николаевской области. В результате этого украинские войска потеряли свыше десятка единиц бронетехники и десяти военных.

Российские военные уничтожили 2 октября узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ около Петровского в ЛНР. Также они ликвидировали станцию постановки помех навигационным приёмникам «Анклав» у Преображенки в Запорожской области.

Начальник пресс-центра «Южной» группировки российских войск Вадим Астафьев рассказал, что артиллерия группировки уничтожила пункты управления беспилотниками ВСУ в ДНР. Он добавил, что также удалось уничтожить станцию радиоэлектронной борьбы украинкой армии в Георгиевке.