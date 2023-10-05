Москва, 5 октября, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Иностранные компании не отказываются от российского рынка. Только с января по сентябрь 2023 года в Россию пришли 16 новых иностранных компаний в сегменте одежды, обуви и товаров для дома. Такие данные представила консалтинговая компания NF Group.

Petrov Sergey/Global Look Press

Аналитики отметили, что за последние четыре года это стало рекордным показателем по числу вышедших на рынок страны марок. В 2019 году в России появились 26 новых зарубежных брендов, в 2020 году ― 13, в 2021 году — 15, а в 2022 году — всего 11 марок.

При этом с начала текущего года на российском рынке появились в основном турецкие продавцы обуви и одежды ― Network, Club, Loft, Oxxo, AC&Co, Mudo, Madame Coco, Karaca Home, Kelebek, сообщило РБК. Также есть белорусские, эстонские, южнокорейские, австралийские и киргизские марки. Ранее в России начинали работать сети преимущественно из Европы и США.

Как сообщало ИА Регнум, с начала СВО в России свою деятельность свернули десятки иностранных компаний. Так, к примеру, российский рынок покинули бренды французской женской одежды Sandro и Maje.

На автомобильном рынке России, по оценкам экспертов, к концу 2022 года осталось 14 брендов из 60. При этом российский сегмент — китайский на 78%. Как заявили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», почти все европейские, американские и корейские компании приостановили поставки. В 2023 году дефицит предложений сохранится.

В 2022 году после начала спецоперации и из-за санкций официально об уходе из России объявил целый ряд зарубежных автопроизводителей. В их числе Renault, Nissan, Infiniti, General Motors (Chevrolet, Cadillac и Chrysler), Ford, Toyota, Mercedes-Benz и Lexus. Компании Volvo Cars, Jaguar Land Rover и Mitsubishi сократили сотрудников.