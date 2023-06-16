Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал заметным событием замещение зарубежных компаний.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума

«Под многими иностранными брендами уже давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары, только с зарубежными логотипами», — сказал Путин.

Также президент подчеркнул, что выпуск продукции с уходом владельцев торговых марок не прекратится, только логотип меняется. При этом прибыль от этого бизнеса остается в России.

Российский лидер добавил, что власти никогда никого не выгоняли с российского рынка, даже наоборот предлагали подумать о последствиях. Как уточнил президент, замещение транснациональных компаний стало стимулом для экономики России.

Ранее 16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакого вакуума в российской экономике из-за санкций нет. Он добавил, что одни направления автоматически замещают другими. Причём становятся более рентабельными, более выгодными.

При этом ряд западных компаний не хотят покидать Россию. В частности, глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в мае заявил, что итальянские компании не собираются уходить из России, оставлять такой привлекательный рынок.

Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил 15 июня, что выпускаемую на бывшей фабрике IKEA мебель будут поставлять также на экспорт. Он отметил, что фабрики возобновят работу и будет производиться очень хорошая, качественная мебель для взыскательного российского потребителя. В апреле стало известно, что владельцами заводов IKEA станут компании «Лузалес» и «Слотекс», специализирующиеся на лесопереработке и производстве мебельных плит и кухонь.