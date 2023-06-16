Путин подчеркнул, что Россия никого не выгоняла со своего рынка
Путин указал на замещение зарубежных компаний и напомнил, что никого с российского рынка не выгоняли
Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал заметным событием замещение зарубежных компаний.
«Под многими иностранными брендами уже давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары, только с зарубежными логотипами», — сказал Путин.
Также президент подчеркнул, что выпуск продукции с уходом владельцев торговых марок не прекратится, только логотип меняется. При этом прибыль от этого бизнеса остается в России.
Российский лидер добавил, что власти никогда никого не выгоняли с российского рынка, даже наоборот предлагали подумать о последствиях. Как уточнил президент, замещение транснациональных компаний стало стимулом для экономики России.
Ранее 16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакого вакуума в российской экономике из-за санкций нет. Он добавил, что одни направления автоматически замещают другими. Причём становятся более рентабельными, более выгодными.
При этом ряд западных компаний не хотят покидать Россию. В частности, глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в мае заявил, что итальянские компании не собираются уходить из России, оставлять такой привлекательный рынок.
Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил 15 июня, что выпускаемую на бывшей фабрике IKEA мебель будут поставлять также на экспорт. Он отметил, что фабрики возобновят работу и будет производиться очень хорошая, качественная мебель для взыскательного российского потребителя. В апреле стало известно, что владельцами заводов IKEA станут компании «Лузалес» и «Слотекс», специализирующиеся на лесопереработке и производстве мебельных плит и кухонь.