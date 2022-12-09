Москва, 9 декабря, 2022, 06:20 — ИА Регнум. На автомобильном рынке России, по оценкам экспертов, к концу 2022 года осталось 14 брендов из 60. При этом российский сегмент — китайский на 78%. Об этом РИА Новости рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Китайские автомобили Салон кроссовера Geely Icon

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Почти все европейские, американские и корейские компании приостановили поставки. В 2023 году дефицит предложений сохранится.

В числе оставшихся брендов три — российские (Lada, ГАЗ, УАЗ), а остальные — китайские (Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda).

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству организовать работу по постоянному контролю за формированием цен на легковые автотранспортные средства с целью недопущения необоснованного повышения их стоимости.