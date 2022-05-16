Париж, 16 мая, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Французский производитель автомобилей Renault ушел из России после первоначальной приостановки своей деятельности 23 марта, передает BFM TV.

Alain PAPIN Логотип Renault

Фактически активы компании теперь принадлежат российскому государству.

Подписаны соглашения о передаче российских активов группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы.

Для генерального директора французской компании Луки де Мео это «трудное, но необходимое решение».

«Мы делаем ответственный выбор в отношении наших 45 000 сотрудников в России, сохраняя при этом эффективность Группы и возможность вернуться в страну в будущем, в другом контексте», — заявил Лука де Мео.