Москва, 22 августа, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Российские производители занимают новые ниши, в том числе освободившиеся после ухода из России западных компаний. Об этом 22 августа на совете по национальным проектам заявил президент Владимир Путин.

Россия и далее будет действовать также, подчеркнул российский лидер.

«Наши производители занимают новые рыночные ниши, в том числе те, которые западные компании сами нам и освободили», ― подчеркнул глава государства.

Он добавил, что масштабные вложения государства в инфраструктуру, капитальные объекты, в свою очередь, стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса.

Ранее Путин заявил, что на российском рынке должны преобладать отечественные товары. Он призвал сделать всё, чтобы именно продукция российских производителей заполняла рынок страны. Импортные товары должны быть только дополнением. Президент заявил, что российским компаниям необходимо помочь.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации многие иностранные компании приняли решение уйти из России. Также на их решение повлияли и антироссийские санкции. При этом целый ряд компаний продолжил свою деятельность.

В апреле стало известно, что магазины ушедшей из России Inditex, владеющей брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и другими, откроются под новыми названиями. Тогда в пресс-службе Минпромторга заявили, что это будут Maag, Dub, Ecru и Vilet. На тот момент все магазины были готовы к запуску.

Директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский заявил, что иностранные компании, ведущие свою деятельность в России, могут рассчитывать на поддержку государства и создание комфортных условий для развития бизнеса. Он отметил, что Россия по-прежнему остаётся привлекательным рынком для иностранных компаний.

Президент России напомнил, что российское руководство никогда не выгоняло из страны представителей иностранного бизнеса, а напротив, предлагало всё взвесить, подумать о российских партнёрах, сделать выбор — уйти или остаться. Россия и сейчас не закрывает ни для кого двери, подчеркнул глава государства.