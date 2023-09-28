Москва, 28 сентября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. В России наступило время новых возможностей для развития региональных экономик, внешнее давление стало мощным стимулом для роста отечественных производств. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече с новоизбранными главами российских регионов.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он отметил, что ключевым фактором для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач является развитие региональных экономик, укрепление их технологической, образовательной, кадровой базы, создание новых рабочих мест.

Российский лидер обратил внимание на то, что в этом плане сейчас наступило время новых возможностей и новых подходов.

«Внешнее давление в итоге стало мощным стимулом для роста наших собственных производств, раскрытия собственного потенциала в самых разных сферах», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр России Михаил Мишустин, 28 сентября выступая на Московском финансовом форуме заявил, что восстановление экономической активности идёт темпами выше, чем прогнозировалось ранее. По данным министерства экономического развития, которые привёл премьер, по итогам года рост валового внутреннего продукта может превысить 2,5%. По словам Мишустина, такая динамика стала возможной благодаря реализации поручений президента, гибким и оперативным действиям правительства в координации с Банком России.

18 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на период с 2024 по 2026 год заявил, что экономика страны завершила восстановление после введения Западом антироссийских санкций. Российский лидер отметил, что ВВП РФ вышел на досанкционный уровень 2021 года.