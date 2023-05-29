Москва, 29 мая, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Итальянские компании не собираются уходить из России, оставлять такой привлекательный рынок. Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

Павел Лисицын / РИА Новости Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM-Unimpresa) Витторио Торрембини

По его словам, сложившиеся ситуация тяжела психологически, есть давление с разных сторон, включая итальянских и западных политиков, а также СМИ.

«Без конца звонят и интересуются: как, ты ещё не уехал из России, что ты там забыл?» — рассказал Торрембини.

Он добавил, что итальянский бизнес за последние три десятка лет глубоко проник в экономику России, инвестировал в неё миллиарды евро, десятки компаний открыли предприятия.

«Мы не собираемся покидать такой привлекательный рынок», — подчеркнул глава ассоциации.

Торрембини отметил, что итальянцы и русские очень похожи. Это спокойные и расслабленные до поры до времени люди пока, как говорится, «петух не клюнет».

Как сообщало ИА Регнум, в апреле глава ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини заявил, что только две компании из Италии продали свои российские активы.

В мае итальянская компания Danieli, являющаяся одним из ведущих производителей оборудования для металлургии, объявила об уходе из России. Руководство компании решило продать все активы в России. Сообщалось, что сформировался «хороший список» тех, кто хочет купить данный бизнес. Глава совета при этом заявил, что уход с российского рынка для компании является неизбежным.

Согласно результатам исследования Университета Санкт-Галлена (Швейцария), к ноябрю 2022 года Россию покинуло менее десяти процентов западных компаний. Как отметила журналист газеты The Washington Post Робин Диксон, большинство организаций, объявивших об уходе с российского рынка, продолжают работать в стране.