Москва, 7 сентября, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Международный паралимпийский комитет (IPC, МПК) намерен навсегда лишить членства Паралимпийский комитет России (ПКР) в организации. Об этом 7 сентября на заседании коллегии Минспорта сообщил президент ПКР Павел Рожков.

Михаил Терещенко/ТАСС

Он добавил, что в связи с этим МПК ведёт тщательную подготовку к генассамблее в Бахрейне.

«IPC успокоиться не может. 27 сентября в Бахрейне будет проходить повторная генеральная ассамблея. Как они заявляют, они лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить членство ПКР», — сказал Рожков.

По его словам, также Международный олимпийский комитет (МОК) запретил сборной РФ выступать в Азиатских играх. Рожков уточнил, что сейчас их оргкомитет прорабатывает вопросы о том, что можно сделать в этой ситуации с российскими паралимпийцами.

Как сообщало ИА Регнум, МПК приостановил членство ПКР в организации 16 ноября 2022 года.

В ПКР сочли такое решение незаконным, необоснованным, лишённым каких-либо правовых оснований и грубо нарушающим всю нормативную базу МПК. Как подчеркнул Рожков, МПК не предоставил ни одного доказательства того, что ПКР нарушил свои членские обязательства, прописанные в уставе МПК. ПКР 26 декабря направил жалобу на это решение в апелляционный трибунал.

В марте 2022 года российские паралимпийцы должны были принять участие в Играх в Пекине, но их не допустили в связи с началом специальной военной операции на Украине.

В мае Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил апелляцию ПКР и отменил отстранение организации. Основанием для отмены решения стали процессуальные нарушения. Отмечается, что на генассамблее МПК не представили убедительных доказательств, подтверждающих выводы о нарушении обязательств по членству.

При этом трибунал указал, что у него нет компетенции для отмены решения о недопуске российских спортсменов к участию в соревнованиях. Соответственно, нет и каких-либо выводов о нарушении прав спортсменов.

В МПК заявили, что рассмотрят вопрос о статусе членства ПКР в организации на генеральной ассамблее в сентябре.