Москва, 2 октября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Молдавию ждёт достаточно неустойчивое энергетическое будущее в связи с решением её властей отказаться от покупок газа у «Газпрома», считает Вячеслав Кулагин, завотделом института энергетических исследований РАН, директор Центра исследований в нефтегазовой сфере Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики. Об этом он заявил 2 октября корреспонденту ИА Регнум.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что его страна отказалась покупать газ у российской компании «Газпром».

По словам Кулагина, теперь Молдавию ждёт достаточно неустойчивое энергетическое будущее, так как купить газ, пусть даже дешевле, — это не проблема, когда рынок наполнен, никакого дефицита нет, отопительный сезон не начался, а биржевые котировки то ниже, то выше долгосрочного молдавского контракта. Так что краткосрочно здесь Кишинёв может даже выиграть. Но, как подчеркнул эксперт, прелесть долгосрочных контрактов в том, что они сглаживают ситуацию и гарантируют энергоснабжение в том числе в моменты, когда на рынке напряженная ситуация.

«И в зимний период именно этот контракт с «Газпромом» позволял закрывать потребности», — призвал не забывать Кулагин.

Как теперь они будут закрываться — большой вопрос. Какие-то разовые покупки провести можно, но гарантировать устойчивость поставок на долгий период могут немногие.

«Одно дело «Газпром» — производитель газа, а другое дело какой-то перекупщик на рынке. А дальше что? А если в нужный момент этого газа у него не будет? Значит, он не дойдёт до Молдавии», — заявил эксперт.

Немаловажное значение имеют и формулировки, в которые были обернуты заявления молдавского министра, а конкретно про поставки на контролируемые Кишинёвом территории.

«Но основные объёмы поставок газа в Молдавию шли на неконтролируемые территории. Именно на территории Приднестровья находятся основные генерирующие мощности Молдавии. Там крупные электростанции, которые обеспечивают порядка 95% выработки всей Молдавии. То есть в Приднестровье поступает газ, и там производится электроэнергия, за счёт которой живёт вся Молдавия», — объяснил эксперт.

Кроме того, есть версия, что решение молдавских властей продиктовано не мыслями о газоснабжении республики, а нежеланием платить долги Кишинёва перед «Газпромом».

«Раз долг не оплачивается, то естественно встаёт вопрос о том, почему надо продолжать поставки газа. Если хотите продлевать контракт, то надо узнать, что решили с долгом. И поскольку власти Молдавии понимают, что решения нет, они нашли альтернативный вариант: купим газ в другом месте, чтобы не подписывать новые обязательства и не объясняться перед «Газпромом» по вопросу о долге», — предположил Кулагин.

Таким образом Кишинёв пытается несколько потянуть время, чтобы ещё «поиграться с накопленными долгами».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Парликова, Молдавия больше не станет покупать природный газ у «Газпрома», так как смогла приобрести это топливо на европейском рынке и по более низкой цене.

До этого, в октябре 2021 года, Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году, которая не раз задерживала платежи. С учётом просроченных платежей общая сумма долга достигала больше 700 млн долларов.

Однако в начале сентября 2023 года президент Молдавии Майя Санду объявила, что международная аудиторская компания не выявила у Кишинёва долга в 800 млн долларов перед «Газпромом». По словам Санду, её республику хотели обмануть в 2021 году.

Такое поведение молдавских властей объясняют тем, что для этой аграрной республики сумма долга перед «Газпромом» с учётом пени в размере 709 млн долларов является колоссальной, поэтому Кишинёв играет на грани фола.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отказ Молдавии покупать газ у «Газпрома», призвал не забывать, что спотовый рынок переменчив, и заметил, что контакты между Молдавией и «Газпромом» должны продолжаться, так как у Кишинёва есть долг перед российской компанией.