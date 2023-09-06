Москва, 6 сентября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Для аграрной Молдавии сумма долга перед российским Газпромом с учётом пени в размере 709 млн долларов является колоссальной, поэтому Кишинёв решил сыграть на грани фола, согласившись выплатить только 1,2% от суммы. Но в Молдавии надеются на поддержку США и ЕС в замещении объёмов российского газа. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики финуниверситета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее правительство Молдавии согласилось оплатить лишь $8,6 млн Читайте также: в качестве долга перед Газпромом. О таком решении рассказал министр энергетики республики Виктор Парликов, представляя результаты аудита долга «Молдовагаза» перед российской компанией. Сумма неподтверждённых документами долгов, по его словам, составляет $276 млн. Сумму долга в размере 709 млн долларов власти Молдавии отрицают.

По мнению Понкратова, Кишинёв использует текущую геополитическую ситуацию вокруг России и поставок российских энергоресурсов в целях минимизации своих обязательств за поставленные с 2011 года объёмы газа, часть из которых не была оплачена в соответствующие периоды.

«Кишинёв решил сыграть на грани фола и предложил выплатить только 8,6 млн долларов, которые не смогли не подтвердить даже ангажированные аудиторы. Заявленная Газпромом сумма задолженности в 709 млн долларов — это около 21,5% доходов бюджета страны на 2023 год — то есть колоссальная сумма для аграрной страны, экономика которой пребывает в рецессии», — поделился Понкратов.

Он напомнил, что к этой ситуации привели систематические нарушения Кишинёвом оплаты поставленных объемов газа на протяжении 12 лет. Поэтому, по мнению экономиста, правительство Молдавии надеется на поддержку США и ЕС в замещении объёмов российского газа в среднесрочной перспективе и готово играть на русофобских настроениях западных элит.

«Но фактически это приведет к тому, что Кишинёв будет покупать российский газ в Румынии, Греции или Турции, но существенно дороже, чем при прямых поставках из России», — отметил эксперт.

Понкратов обратил внимание на то, что до 80% поставляемого российского газа расходуется на генерацию электроэнергии на находящейся в Приднестровье Молдавской ГРЭС, и республика получает эту электроэнергию. В природном же газе как сырье или энергоносителе Молдавия нуждается ощутимо меньше.

«Налицо попытка, пользуясь русофобскими настроениями в ЕС, избавиться об накопившихся финансовых обязательств перед Газпромом, возможно, через банкротство «Молдовагаза», и выторговать приемлемые цены на поставку газа у соседних стран хотя бы на среднесрочную перспективу — что достаточно для прохождения следующего электорального цикла в стране», — допустил Понкратов.

На антироссийские настроения и политическую составляющую в решении молдавского правительства указал и руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его мнению, на отказ от погашения долга Молдавии повлияли США.

«Соединённые Штаты приняли решение через давление на президента Санду (Майя Санду. — Прим. ред.) вызвать кризис в торговых отношениях между Молдавией и Россией. Потому что решение о минимальной уплате долга — это по сути шаг к разрыву. Информационно в Молдавии эта тема будет подаваться как «обманули дурака на четыре кулака» и избавились от зависимости от российского газа», — отметил Колташов.

Экономист допустил, что власти Молдавии назовут такой шаг освобождением от порочных связей с Россией, которые якобы погубили её экономику. Колташов счёл возможным, что Молдавия не станет выплачивать остальную сумму долга и, возможно, передаст дело в международные суды, в которых вряд ли Россия выиграет.

«Мы оказываемся в ситуации, что чисто коммерчески отношения Молдавии превращаются в политический инструмент, и он работает против Газпрома. США шаг за шагом выбивают Газпром из Европейского союза», — заключил Колташов.

Молдавский президент Майя Санду 3 сентября заявила, что у страны нет долга в $800 млн перед Газпромом. По её мнению, Кишинёв якобы пытаются обмануть. Она рассказала, что правительство наняло две международные компании, из Норвегии и Великобритании, которые провели аудит и не выявили у «Молдовагаза» долгов перед Газпромом. Об этой сумме до сих пор не упоминалось. Официально долг составляет $709 млн с учётом пени.

Как рассказал в беседе с ИА Регнум заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, в том, что Молдавия поставила аудиторам задачу не обнаружить долга перед российским Газпромом, не было никаких сомнений, хотя ситуация выглядит довольно взрывоопасной.

Ранее компания «Молдовагаз» не раз задерживала платежи и получала уведомление от Газпрома о возможном прекращении поставок. Погашение долга и своевременные платежи стали главными условиями, на которых Газпром согласился в октябре 2021 года продлить на следующие пять лет контракт на поставку газа в Молдавию. Тогда официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов сообщал, что долг «Молдовагаза» составлял $433 млн, но с учетом просрочки платежей общая сумма достигала $709 млн. Счетная палата Молдавии утверждала, что долг составляет $590,8 млн. О сумме долга в $800 млн, упомянутой Санду, ранее не сообщалось.