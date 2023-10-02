Москва, 2 октября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Российские военные взяли в плен под Артёмовском две группы мобилизованных украинских бойцов, сообщил корреспонденту «РИА Новости» российский разведчик.

Иван Шилов ИА Регнум

«На позициях северо-западнее Артёмовска взяли в плен две группы противника», — рассказал разведчик.

Он отметил, что российские бойцы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» взяли в плен украинских военных 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад.

Один из украинских военнопленных рассказал, что его группу отправили для наблюдения. Командование пообещало им помощь разведчиков с дронами, но бойцы там остались сами по себе.

Кроме того, российский военный с позывным Аид сообщил, что украинских военнослужащих, попадающих в плен, Вооружённые силы Украины (ВСУ) стараются ликвидировать ещё у линии фронта.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре российский военный с позывным Кортес спас раненого украинского военного от обстрела ВСУ. Украинские военные открыли огонь по своему же раненому бойцу, чтобы тот не попал в плен живым. При этом российский военный наложил жгут и вколол обезболивающее украинскому военному. Сразу унести раненого с поля боя не удалось, поэтому, когда обстрел ВСУ утих, российские военные вернулись за раненым украинским бойцом.

Американский журналист Клейтон Моррис в сентябре заявил, что украинские военные массово сдаются в плен российской армии. Журналист отметил, что бойцы ВСУ сдаются в плен из-за жестокого обращения командиров. Всего с середины лета 2023 года около 10 тысяч военнослужащих ВСУ воспользовались специальной радиоволной и сдались в плен.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в конце сентября заявил, что украинские военные группами идут к российским позициям, чтобы сдаться в плен, особенно активно это происходит на ореховском направлении.