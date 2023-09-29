Киев, 29 сентября, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен российским войскам, но западные СМИ не хотят публиковать подобные видеозаписи, заявил 29 сентября американский журналист Клейтон Моррис.

«Украинские военные складывают оружие и сдаются российским войскам. Это невероятно. Правда, западные СМИ не захотят, чтобы вы увидели это», — сказал журналист в эфире YouTube-канала Redacted.

Бойцы ВСУ массово сдаются в плен из-за жестокого обращения командиров, а также потому, что они знают: в российском плену к ним отнесутся гуманно, добавил Моррис.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 29 сентября военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что двое военнослужащих ВСУ убили сослуживца, чтобы попасть в российский плен. Один из бойцов, ранее хваставшийся пытками местных жителей, попытался помешать сдаче в плен, и сослуживцы его застрелили, рассказал Марочко.

Контрнаступление ВСУ породило новый феномен — солдаты украинской армии начали массово добровольно сдаваться в плен, отмечал ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Бойцы ВСУ группами идут к российским позициям, особенно активно — на ореховском направлении запорожского фронта, сообщил эксперт.

Ранее сообщалось, что с середины лета 2023 года уже около 10 тысяч военнослужащих ВСУ воспользовались специальной открытой частотой 149.200 «Волга» и сдались в плен.