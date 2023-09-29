Орехов, Запорожская область, 29 сентября, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что контрнаступление ВСУ породило феномен — солдаты начали добровольно сдаваться в плен.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен

Рогов утверждает, что киевские боевики ВСУ группами идут к российским позициям, особенно активно — на ореховском направлении запорожского фронта.

«Это наступающие, которые добровольно переходят на мирную сторону. Это феномен украинского контрнаступления», — пояснил общественник.

За день в плен сдаются от двух до пяти украинских солдат.

По мнению Владимира Рогова это происходит по нескольким причинам: моральный дух у противника на нуле, приходит понимание, что ничего у них не получится, а также отсутствует мотивация умирать «за шайку Зеленского».

Как сообщало ИА Регнум, с середины лета уже около 10 тыс. военнослужащих ВСУ воспользовались специальной открытой частотой 149.200 «Волга» и сдались в плен.

При сдаче в плен на направлении Сватово — Кременная солдаты ВСУ принесли с собой ящик с боеприпасами, а также три пулемёта западного производства.

Российские военные получили от добровольно сдавшегося в плен украинского офицера данные о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии ВСУ по жилым кварталам в ДНР.