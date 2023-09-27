Москва, 27 сентября, 2023, 05:48 — ИА Регнум. С середины лета уже около 10 тыс. военнослужащих ВСУ воспользовались специальной открытой частотой 149.200 «Волга» и сдались в плен. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

В последнее время бойцы ВСУ стали активнее пользоваться специальной радиоволной и сдаваться в плен. Это происходит благодаря работе в зоне спецоперации подпольщиков, размещающих информацию о специальной радиоволне «Волга». Так, в районе Работино украинские военнослужащие сдаются в плен целыми группами.

Собеседник заверил, что все пленные получают питание и необходимую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, на сватовском направлении сдались в плен трое украинских военнослужащих.

Они вышли на дорогу друг за другом с куском светлой ткани, символизирующим белый флаг, и вынесли из кустов поочередно четыре ящика с боеприпасами.

Украинский военнопленный рассказал о ситуации во время боя, когда сержант, бывший в тот момент старшим, велел им «тикать» из-под обстрела во время одного из особо тяжёлых штурмов. По словам Валерия Мищенко, младшие командиры понимают, что иногда идти в бой — самоубийство.