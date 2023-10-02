Москва, 2 октября, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Российский военнослужащий группировки войск «Юг» с позывным Кортес вынес на себе из-под огня ВСУ раненого украинского солдата. Об этом боец из Екатеринбурга рассказал «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На предоставленном агентству видео видно, как боевики киевского режима открыли огонь по своему же раненому. Судя по всему, украинские военные получили приказ уничтожить бойца, чтобы он не попал в плен живым.

Несмотря на обстрел, Кортес смог добраться до солдата ВСУ, который оказался сильно ранен, и оказал ему первую помощь — наложил жгут и вколол обезболивающее.

Вынести раненного с первой попытки не удалось из-за его плохого самочувствия. К тому же ВСУ начали активный обстрел группы, пытавшейся спасти украинского солдата. После того как огонь утих, российские военнослужащие вернулись за раненым.

Кортес рассказал, что украинец был измотан и не сразу захотел выдвигаться из-под обстрела своих же. Тогда пришлось заговорить с ним на украинском языке.

«Я почему торопился забрать его — на той стороне никого не жалеют. Нас-то, понятно, они и своих не жалеют. Мог начаться минометный обстрел», — рассказал военнослужащий.

Российский боец Кортес нёс пленного на себе сколько мог. Раненый остался жив.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск ВС РФ накануне взяли в ДНР, под Артёмовском, в плен две группы киевских боевиков.

Военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен российским войскам, но западные СМИ не хотят публиковать подобные видеозаписи, заявил американский журналист Клейтон Моррис.

При сдаче в плен на направлении Сватово — Кременная солдаты ВСУ принесли с собой ящик с боеприпасами, а также три пулемёта западного производства.

С середины лета уже около 10 тыс. военнослужащих ВСУ воспользовались специальной открытой частотой 149.200 «Волга» и сдались в плен.