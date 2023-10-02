Москва, 2 октября, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Значительная часть россиян перед пенсией хотела бы обеспечить себе достойный доход. Как показало исследование сервиса по поиску работы «Работа․ру» и «СберНПФ», 45% респондентов желают накопить денег на безбедную старость.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Ещё четверть опрошенных заявили о желании построить дом перед выходом на заслуженный отдых, купить квартиру мечтают 24% участников пороса, и освоить новое хобби ― 22%. Желание открыть бизнес выразили чуть меньше пятой части опрошенных ― 18%.

Также в числе целей, которые перед собой ставят россияне в преддверии пенсии, переезд в новый город, изучение нового языка, покупка дачи и кругосветное путешествие. По 12% мечтают посадить дерево или стать начальником перед пенсией. 11% респондентов желают отправиться в кругосветное путешествие. 6% дали вариант ответа «получить высшее образование».

Другой опрос касался того, когда хотели бы россияне выйти на пенсию. Период от 56 до 60 лет стал самым популярным ответом ― 38%, написало РБК. Каждый пятый респондент при этом намерен продолжить работать после 65 лет. По 4% оказалось среди тех, кто хотел бы уйти на пенсию до 45 или даже до 40 лет.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным июльского опроса «СберНПФ» и «Работа․ру», средний размер желаемой пенсии россиян составляет 69 тысяч рублей. Самые высокие суммы называли жители Краснодарского края (104 тысячи рублей), Московского региона (84 тысячи) и Самарской области (80 тысяч).

В Минтруде сообщили, что средняя сумма страховых выплат по старости на сегодняшний день составляет 21,8 тысячи. В 2024 году средний размер пенсии для неработающих пенсионеров может составить 23 405 рублей. На выплаты пенсий в следующем году планируется направить свыше 10 трлн рублей.

Эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала, что у будущих российских пенсионеров есть как минимум два основных способа, чтобы увеличить размер выплат после завершения трудовой деятельности. При этом начать думать о размере пенсионных выплат стоит уже в 35–40 лет.

Инвесторы из разных стран мира назвали сумму, накопив которую, было бы комфортно проживать на пенсии. По данным опроса Bloomberg MLIV Pulse, эта сумма составила 3–5 млн долларов. При уходе на заслуженный отдых на такую сумму согласились бы две трети респондентов, в том числе 50% опрошенных из Африки, Австралии и Океании, 33% южноамериканских инвесторов, 31% из Северной Америки, 24% инвесторов из Азии и 22% с Ближнего Востока.