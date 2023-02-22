Вашингтон, 22 февраля, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Инвесторы назвали сумму, накопив которую, было бы комфортно проживать на пенсии. Эта сумма составила, по данным опроса Bloomberg MLIV Pulse, 3–5 млн долларов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионерка в магазине

По данным агентства, в исследовании участвовали 553 инвестора из разных стран мира. На такую сумму согласились бы при уходе на пенсию две трети из них, в том числе 50% респондентов из Африки, Австралии и Океании, 33% южноамериканских инвесторов, 31% из Северной Америки, 24% инвесторов из Азии и 22% с Ближнего Востока.

Оставшаяся часть участников опроса из числа инвесторов назвала более высокую сумму. Им бы комфортно жилось на пенсии при накоплениях в размере более 5 млн долларов. Эту цифру назвали необходимой для ухода на отдых 42% инвесторов из Северной Америки, 35% из Азии, 33% с Ближнего Востока и 23% из Европы и Австралии.