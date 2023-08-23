Москва, 23 августа, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Средний размер желаемой пенсии россиян составляет 69 тысяч рублей, сообщили 23 августа «Известия» со ссылкой на результаты июльского опроса «СберНПФ» и «Работа. ру».

Иван Шилов ИА Регнум

В материале говорится, что самые высокие суммы называли жители Краснодарского края (104 тысячи рублей), Московского региона (84 тысячи) и Самарской области (80 тысяч). При этом, согласно опросу, самые низкие желаемые суммы назвали в Челябинской (46 тысячи) и Свердловской (56 тысяч) областей, а также Республики Татарстан (53 тысячи). В среднем же россияне после выхода на пенсию хотят получать 69 тысяч.

В Минтруде сообщили, что средняя сумма страховых выплат по старости сегодня — 21,8 тысяча.

Количество опрошенных россиян в материале не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 сентября 2023 года будет проведён перерасчёт пенсий для некоторых категорий граждан — недавно завершивших трудовую деятельность, получивших повышенную группу инвалидности, а также для тех, кому исполнилось 80 лет.

В России 1 августа традиционно провели перерасчёт пособий работающих пенсионеров, размер прибавки к пенсии зависит от величины зарплаты, рассказал в беседе с ИА Регнум член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Процедура перерасчёта происходит автоматически.

Исполняющий обязанности директора Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов заявил 2 августа корреспонденту ИА Регнум, что в России почти треть работающего населения поняла важность откладывать деньги на старость. Как подчеркнул Ордов, люди, которые на сегодняшний день финансово грамотны и обладают доходом выше среднего, абсолютно точно понимают, что пенсионные выплаты со стороны государства не коррелируют с их уровнем заработной платы.