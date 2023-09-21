Москва, 21 сентября, 2023, 18:17 — ИА Регнум. У будущих российских пенсионеров есть как минимум два основных способа, чтобы увеличить размер выплат после завершения трудовой деятельности. При этом начать думать о размере пенсионных выплат стоит уже в 35-40 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперт напомнила, что страховая пенсия формируется из фиксированной части, которая назначается государством, и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Чем выше доход работника, тем больше можно получить баллов. Сейчас за год их максимальное количество составляет десять балов. Затем ИПК умножаются на стоимость коэффициента на дату выхода на пенсию.

При этом выплаты будут больше, если обратиться за их назначением позже установленного срока выхода на заслуженный отдых ― 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Например, если сделать это на три года позже, то фиксированная выплата возрастёт на 19%, а сумма ИПК — на 24%.

В случае, если к моменту выхода на пенсию, пенсионных баллов окажется недостаточно, им можно докупить, указала специалист. Так, будущий пенсионер может сам перечислить добровольные страховые взносы, обратившись в отделение Социального фонда России.

«Таким способом можно приобрести только обычный страховой стаж. Специальный стаж, например «северный», купить не получится», ― пояснила Дайнеко.

Эксперт добавила, что есть ещё четыре дополнительных варианта, как увеличить пенсионные выплаты.

«Это негосударственный пенсионный фонд, банковский вклад, индивидуальный инвестиционный счёт и сдача недвижимости в аренду», — указала Дайнеко.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 сентября 2023 года произвели перерасчёт пенсий для некоторых категорий граждан ― недавно завершивших трудовую деятельность, получивших повышенную группу инвалидности, а также для тех, кому исполнилось 80 лет.

Так, для пенсионеров, которым в сентябре 2023 года исполнится 80 лет, вдвое увеличили фиксированную часть пенсии (с 7567,3 рублей до 15 134,6 рублей).

Первого августа в России традиционно провели перерасчёт пособий работающих пенсионеров, размер прибавки к пенсии зависит от величины зарплаты. Процедура перерасчёта происходит автоматически. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента.

Согласно данным июльского опроса «СберНПФ» и «Работа. ру», средний размер желаемой пенсии россиян составляет 69 тысяч рублей. Самые высокие суммы называли жители Краснодарского края (104 тысячи рублей), Московского региона (84 тысячи) и Самарской области (80 тысяч).

В Минтруде сообщили, что средняя сумма страховых выплат по старости на сегодняшний день — 21,8 тысячи.