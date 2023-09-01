Ереван, 1 сентября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Правительство Армении направило в парламент для ратификации Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который обяжет республику выдавать подозреваемых в совершении военных преступлений по запросу Гааги. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба армянского кабмина.

Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

«Правительство сегодня направило Римский статут в парламент для ратификации», — отметили в пресс-службе.

Председатель Конституционного суда (КС) Армении Арман Диланян 24 марта заявил, что КС признал соответствующими основному закону страны обязательства, закреплённые Римским статутом МУС в Гааге (Нидерланды).

При этом вице-спикер национального собрания республики Акоп Аршакян указал, что ратификация Римского статута предоставит Армении возможность поднять в Международном уголовном суде вопрос об ответственности за преступления, совершённые военнослужащими Азербайджана. При этом присоединение к договору МУС не повлияет на отношения с Россией, уверен он.

Спикер парламента Армении Ален Симонян в свою очередь заверил, что у Армении нет необходимости в скорой ратификации Ереваном Римского статута. Он добавил, что не понимает смысл такого шага и его коэффициент полезного действия, поэтому считает, что делать его неправильно.

В МИД России считают неприемлемым намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту МУС на фоне ордеров в отношении руководства РФ и надеются на урегулирование вопроса в союзническом ключе.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Обвинения касались якобы их причастности к «совершению военных преступлений на Украине». В документах МУС указано, что речь идёт о якобы незаконном перемещении детей в Россию.