Москва, 17 марта, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Сама постановка вопроса о возможном аресте президента России возмутительна и неприемлема, заявил журналистам 17 марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Дмитрий Песков

Россия, как и многие другие страны, не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, и подобные его решения с точки зрения права являются для России ничтожными, добавил Песков.

Как сообщалось ранее, Международный уголовный суд 17 марта сообщил о выдаче ордеров на арест президента России, а также детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой за «военные преступления на Украине».

Решения Международного уголовного суда в Гааге не имеют для России никакого значения, в том числе с правовой точки зрения, написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.