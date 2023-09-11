Ереван, 12 сентября, 2023, 02:07 — ИА Регнум. Затянувшаяся ратификация Ереваном Римского статута Международного уголовного суда (МУС) связана с обстановкой на границе с Азербайджаном и не направлена против России. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян Общественному телеканалу страны.

azatutyun.am Никол Пашинян

Процесс ратификации длится с декабря 2022 года, и по словам Пашиняна, связан не с армяно-российскими отношениями, а с напряжённой ситуацией на границе.

«Азербайджан скапливает силы у нашей границы, у Нагорного Карабаха», — пояснил премьер-министр Армении.

Правительство Армении направило в Национальное собрание законопроект о ратификации Римского статута МУС, который обяжет республику выдавать подозреваемых в совершении военных преступлений по запросу Гааги.

Как сообщало ИА Регнум, Армения и Азербайджан вновь оказались на грани войны. Вооружённые силы Азербайджана активно стягивают к границе с Арменией бронетехнику и артиллерию. Наблюдатели обращают внимание, что на технику нанесены знаки быстрого опознавания в виде перевёрнутой буквы «А» (∀), что может свидетельствовать о подготовке к полномасштабной военной операции.

В краткосрочной перспективе Азербайджан может рассматривать возможность проведения локальной военной операции, намереваясь занять часть территории непризнанной НКР или спорных районов на границе с Арменией, подчеркивает Лямин.

В случае, если Армения, Россия и Иран не смогут повлиять на ситуацию, в дальнейшем может планироваться более масштабная война, которая не оставит в стороне крупных региональных игроков.

Обвинения, озвученные в парламенте Армении, будто Москва «отдала» Нагорный Карабах Азербайджану, являются ложными и нечестными, заявил глава МИД России Сергей Лавров 10 сентября.

9 сентября Пашинян заявил о готовности провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для снижения напряжённости на границе и в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.