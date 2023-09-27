Москва, 27 сентября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки было уничтожено 19 беспилотников Вооружённых сил Украины и сбито 8 снарядов HIMARS, сообщили 27 сентября в Министерстве обороны РФ.

Станислав Красильников/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. За сутки уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Беспилотники ВСУ были уничтожены на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Также 27 сентября в Минобороны сообщили о поражении командно-наблюдательных пунктов ВСУ в Запорожской области и ДНР, уничтожении в Херсонской области диверсионно-разведывательной группы противника, отражении 10 атак противника на донецком направлении и уничтожении склада боеприпасов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 479 самолетов, 250 вертолетов, 7191 беспилотный летательный аппарат, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 170 танков и других боевых бронированных машин, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня противника, рассказали также в Минобороны.