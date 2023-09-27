Москва, 27 сентября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Командно-наблюдательные пункты четырёх бригад ВСУ поражены российскими военными за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 27 сентября на брифинге.

Андрей Рубцов/ТАСС

Он уточнил, что командно-наблюдательные пункты подразделений 80-й, 82-й десантно-штурмовых, 10-й горно-штурмовой и 118-й механизированной бригад украинских войск поражены у населённых пунктов Вербовое, Работино и Червоный Яр в Запорожской области, а также у села Карповки в ДНР.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 108 районах, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о постоянных попытках киевских боевиков прорвать первую линию обороны в Запорожской области. По его словам, глава киевского режима Зеленский уже несколько раз заявлял о «прорыве» на участке Работино — Вербовое, но на самом деле эта линия остаётся для ВСУ неприступной. Украинские войска несут там большие потери.