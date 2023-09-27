Донецк, 27 сентября, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ около населённого пункта Заря в ДНР. Об этом проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 93-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ около населённых пунктов Клещеевка, Спорное и Невельское ДНР.

За минувшие сутки потери украинской армии составили до 390 военных убитыми и ранеными. Кроме этого, было уничтожено девять боевых машин пехоты, четыре танка, две артиллерийские системы М777 производства США, семь автомобилей.

Официальный представитель Минобороны России отметил, что около населённого пункта Заря в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ на донецком направлении бросает на «мясные штурмы» неподготовленных бойцов из восточной и центральной частей Украины. По его словам, после очередного штурма российских позиций в районе Спорного украинские военные понесли очередные как безвозвратные, так и санитарные потери.

С середины лета уже около 10 тыс. военнослужащих ВСУ воспользовались специальной открытой частотой 149.200 «Волга» и сдались в плен. В последнее время бойцы ВСУ стали активнее пользоваться специальной радиоволной и сдаваться в плен.