Москва, 27 сентября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России уничтожили в Херсонской области диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, сообщил 27 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районе населённого пункта Ольговка Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ», — сказал он.

Конашенков информировал, что на херсонском направлении за сутки было уничтожено свыше 45 украинских военнослужащих, а также три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября российское военное ведомство показало кадры, подтверждающие уничтожение украинского склада вооружения и боеприпасов под Херсоном в результате ракетного удара.

Российские военные 25 сентября уничтожили высокоточным ракетным ударом объединённый склад ВСУ в районе села Киселёвка Херсонской области. Там хранилось свыше 3 тыс. тонн боеприпасов различного калибра.

Данные объективного контроля подтверждают, что в результате удара и последовавшей за ним детонации боеприпасов склад уничтожен полностью, отметили в Минобороны. На кадрах видна площадка бывшего склада, усеянная обломками.

Кроме того, 17 сентября российские военные взяли в плен в Херсонской области вооружённую группу из восьми боевиков ВСУ. По словам главы региона Владимира Сальдо, такое стало происходить чаще.

Советник главы региона Александр Малькевич предположил, что киевский режим может перейти к тактике «выжженной земли» из-за осознания того, что оккупированную часть Херсонской области ему не удержать.