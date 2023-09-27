Москва, 27 сентября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Россия расширила ответные санкции против Великобритании, включив в список 23 человека. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что в связи с реализацией Лондоном антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм персональных санкций и оказывается всесторонняя поддержка неонацистскому режиму в Киеве, было принято решение о расширении российского «стоп-листа» за счёт включения в него представителей военно-политического истеблишмента, научного сообщества Великобритании и журналистского корпуса (всего 23 человека).

Уточняется, что в список граждан Великобритании, которым был закрыт въезд в Россию, вошли курирующий подготовку боевиков ВСУ на британской территории начальник Штаба обороны вооружённых сил Великобритании Энтони Радакин, причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри, а также председатель совета директоров британской оборонной компании BAE Systems Крессида Хогг.

В заявлении подчёркивается, что попытки Великобритании усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор со стороны Российской Федерации.

«Работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, Европейский союз в конце июня утвердил 11-й пакет санкций в отношении России. В санкционный список попали 87 компаний, среди которых RT Balkan, «Царьград», New Eastern Outlook, Oriental Review и «Катехон». Согласно документу, ЕС также запретил поставки по северной ветке нефтепровода «Дружба», экспорт в Россию полупроводников и навигационных приборов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций включил в себя «инструмент» по борьбе с обходом ранее утверждённых ЕС ограничений.

Миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска считает, что Россия доказала устойчивость к западным санкциям. Он считает, что санкции неэффективны — российский бизнес и госструктуры адаптировались к рестрикциям Запада.

Между тем главу МИД Германии Анналену Бербок уже разочаровало отсутствие эффекта от санкций, введённых против России. Дипломат констатировала, что экономика РФ продолжает расти, несмотря на действующие ограничения.

По словам президента России Владимира Путина, российский топливно-энергетический комплекс успешно справляется с давлением западных санкций и чувствует себя уверенно, в том числе и в области внешней торговли.