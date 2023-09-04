Москва, 4 сентября, 2023, 21:25 — ИА Регнум. Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) успешно справляется с давлением западных санкций и чувствует себя уверенно, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Российский ТЭК, наши нефтяные, газовые компании в целом чувствуют себя уверенно, развиваются, успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли», — сказал он.

Путин отметил, что российские компании находят новых партнёров, а также меняют логистику и маршруты экспорта. Он также подчеркнул, что антироссийские санкции являются незаконными.

После переговоров в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин сообщил, что российская сторона передала турецкой госкомпании BOTAS проект дорожной карты по строительству газового хаба в Турции. Он подчеркнул, что Россия готова через республику экспортировать газ другим странам. В августе Путин сообщил, что экспорт из России нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в страны Африки за последние два года вырос в 2,6 раза. Он также сообщил о планах реализовать в 16 африканских государствах около 30 перспективных энергетических проектов.