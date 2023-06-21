Брюссель, 21 июня, 2023, 17:51 — ИА Регнум. В очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включен «инструмент», призванный не позволить России получать товары, подпадающие под ограничения, сообщила 21 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наш инструмент по борьбе с обходом санкций не позволит России получать товары, подпадающие под санкционные ограничения», — написала фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Ранее 21 июня шведское председательство в Совете Евросоюза сообщило, что постоянные представители государств — членов ЕС согласовали принятие 11-го пакета антироссийских санкций.

Новый пакет санкций предполагает введение ограничений в отношении 70 физических и 30 юридических лиц, а также запрет на поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» и на въезд для российских прицепов с товарами, рассказал, в свою очередь, посол Польши в ЕС Анджей Садось.

7 июня сообщалось, что постпреды стран ЕС на закрытых переговорах не смогли согласовать новый пакет санкций против России. По этим данным, Еврокомиссия смягчила свои предложения по новому пакету санкций. Предполагается, что против принятия выступили представители Венгрии и Греции.

Западные санкции создали ряд трудностей для российской экономики, однако выбранная стратегия помогла их преодолеть, заявил в июне 2023 года в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин.