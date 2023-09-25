Москва, 25 сентября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Средствами ПВО в Белгородской области около 14:30 мск был уничтожен ещё один украинский беспилотник самолётного типа, сообщили 25 сентября в Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Военнослужащие управляют зенитным ракетным комплексом «Бук-МЗ» во время работы по противовоздушной обороне

«25 сентября около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — уточнили в ведомстве.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили об атаке беспилотниками самолётного типа по объектам России. Около 13:00 мск 25 сентября дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и один над акваторией Чёрного моря.

В ночь на 25 сентября и в течение дня сообщалось об отражении атак ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов в Тульской, Курской, Брянской и Белгородской областях. В Курской и Брянской областях было сбито по три дрона, в Белгородской и Тульской — по одному.

В Брянской области два украинских БПЛА самолётного типа были сбиты из стрелкового оружия, сообщил ИА Регнум информированный источник. Один из дронов упал на территорию топливной базы, второй после падения сдетонировал за пределами склада. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что пострадавших и разрушений в результате атаки с использованием БПЛА не было.

В Курской области в результате падения украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 25 сентября получили повреждения несколько частных домовладений, сообщил глава региона Роман Старовойт. Также оказалась повреждена крыша административного здания. В результате инцидента никто не пострадал.