Москва, 25 сентября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. 25 сентября была пресечена ещё одна попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотниками самолётного типа по объектам на территории России, сообщили в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и один над акваторией Чёрного моря», — сказано в сообщении ведомства.

Беспилотники были уничтожены около 13:00 мск.

Ранее в ночь на 25 сентября и в течение дня сообщалось об отражении атак ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов в Тульской, Курской, Брянской и Белгородской областях. В Курской и Брянской областях было сбито по три дрона, в Белгородской и Тульской — по одному.

В Брянской области два украинских БПЛА самолётного типа были сбиты из стрелкового оружия, сообщил ИА Регнум информированный источник. Один из дронов упал на территорию топливной базы, второй после падения сдетонировал за пределами склада. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что пострадавших и разрушений в результате атаки с использованием БПЛА не было.

В Курской области в результате падения украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 25 сентября получили повреждения несколько частных домовладений, сообщил глава региона Роман Старовойт. Также оказалась повреждена крыша административного здания. В результате инцидента никто не пострадал.