Курск, 25 сентября, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Несколько частных домовладений получили повреждения в ночь на 25 сентября в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил в своём Telegram-канале глава Курской области Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Также оказалась повреждена крыша административного здания.

«В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания», — написал губернатор.

В результате атаки никто не пострадал. Кроме того, ещё один беспилотник упал в Курском районе. При его падении в одном из частных домов выбило стёкла.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября Минобороны России проинформировало, что примерно 20:30 по московскому в небе над Курской областью засекли и уничтожили украинский БПЛА.

Также стало известно, что ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области. Ударам подверглись животноводческий комплекс и машинно-тракторный двор сельхозпредприятия. Ещё пять прилётов пришлось на посёлок Тёткино.