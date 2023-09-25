Москва, 25 сентября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Силы ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник в Брянской области. Об этом 25 сентября сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что была пресечена попытка ВСУ совершить атаку дроном самолётного типа.

«Аппарат уничтожен на подлёте к городу Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он, уточнив, что пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, ранее Богомаз сообщил, что российские средства ПВО сбили в ночь на 25 сентября в Брянской области два украинских беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений не выявлено. Ранее Богомаз проинформировал о сбитом вечером 24 сентября дроне ВСУ в Брянском районе Брянской области.

Дежурные средства противовоздушный обороны перехватили украинский беспилотник над территорией Курской области. Дежурными средствами ПВО 25 сентября был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Ещё два дрона были перехвачены в Курской области.

Днём 24 сентября стало известно, что украинский дрон нанёс незначительные повреждения крыше административного здания в Курске. Также появилась информация, что в небе над Белгородской областью уничтожили один беспилотник ВСУ.